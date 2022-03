Trichirappalli

திருச்சி : அரசு அதிகாரிகள் ஊதிய உயர்வு கேட்கிறார்கள் அரசு எவ்வளவு மானியம் கொடுத்தாலும் செலவை ஈடுக்கட்ட முடியாது எனவும், பால் விலை , பேருந்து கட்டண உயர்வு குறித்து முதலமைச்சர் தான் முடிவெடுப்பார் என நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.

பால் விலை பேருந்து கட்டணம் உயர்கிறது..? முதலமைச்சர் தான் முடிவெடுப்பார்..அமைச்சர் கே.என்.நேரு சூசகம்

திருச்சி தில்லைநகரில் உள்ள மக்கள் மன்றத்தில் 75வது சுதந்திர தின விழாவினையொட்டி நடைபெற்ற சுதந்திரத் திருநாள் அமுதப் பெருவிழா நடைபெற்றது

உல்லாச வீடியோவை காட்டி.. 6 மாதங்களாக 22 வயது பெண் பலாத்காரம்.. திமுக நிர்வாகிகள் உள்பட 8 பேர் கைது

இந்த நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கண்காட்சியினை திறந்து வைத்துப் பார்வையிட்டனர்.

English summary

Minister for Municipal Administration KN Nehru has said that the Chief Minister will decide on the milk price and bus fare hike.