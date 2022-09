தமிழ் தேசியம் பேசும் சீமான், மணியரசன்.. இவர்களெல்லாம் பாஜக ஆதரவாளர்கள்.. சுப.வீரபாண்டியன் ஒரே போடு

Trichirappalli

oi-Yogeshwaran Moorthi

திருச்சி: திராவிடத்தை எதிர்க்கும் நோக்கத்திற்காகவே சீமான், மணியரசன் போன்றோர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை பொதுச்செயலாளர் சுப.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையில் திராவிட நட்புக் கழகத்தின் அறிமுகக் கூட்டம் சேதுரெத்தினபுரத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை பொதுச்செயலாளர் சுப.வீரபாண்டியன் கலந்து கொண்டார்.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேராசிரியர் சுப.வீரபாண்டியன் பேசுகையில், தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீசினார்கள். நல்ல கருத்தோடு இருப்பவர்கள் கருத்தாக செயல்படுவார்கள். ஆனால் வெறும் செருப்போடு இருப்பவர்கள் செருப்பாகத்தான் இருப்பார்கள். தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல இனி அதிமுகவையும் திமுக தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.

சுப வீ தலைமையில் குழு.. பாலின சமத்துவமே இல்லை.. சமூக நீதி சாத்தியம் எப்படி .. எழும் விமர்சனங்கள்

English summary

Suba.Veerabandian said that Seeman, Maniyarasan have been created for the purpose of opposing Dravidian Movement. They are the B Team of BJP in Tamilnadu.