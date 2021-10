ஆவின் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த.. முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதியின் மகன் சஸ்பெண்ட்.. என்ன நடந்தது?

Trichirappalli

oi-Rayar A

திருச்சி: பணியின் போது அலட்சியமாக இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் பி. வளர்மதியின் மகன் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். தி.மு.க அரசு திட்டமிட்டே இதனை செய்துள்ளது என்று அ.தி.மு..க..வினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

இந்த 7 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை.. டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு எப்போது மழை? வானிலை மையம் தகவல்

திருச்சி மாவட்டம் கொட்டப்பட்டு அருகே ஆவின் பால்பண்ணை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பால்பண்ணையில் இருந்து திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு பால் சப்ளை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The son of a former minister of development who was negligent during the mission has been suspended. The DMK alleges that the DMK government did this on purpose