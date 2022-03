மிரட்டல் அல்ல திருந்தாவிட்டால் நடவடிக்கை நிச்சயம்..சீறிய முதல்வர் ஸ்டாலின்..அரண்டு போன முக்கியதலைகள்

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : உள்ளாட்சி தேர்தலில் கட்சி கட்டுப்பாட்டை மீறியவர்கள் பெற்ற பதவிகளை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் இல்லையேல் நடவடிக்கை உறுதி மிரட்டல் அல்ல எனவும், எங்கு சிறு தவறு நடந்தாலும் அதைக் கண்காணித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பேன் என தூத்துக்குடியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாநகரில் கலைஞர் அரங்கம் முன்பாக வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி முழு உருவ சிலையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், திமுக மகளிரணி செயலாளருமான கனிமொழி, அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், கட்சியினர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that those who violate party control in the local government elections must resign or else action will not be a threat and that they will monitor any small mistake and take immediate action