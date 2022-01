Tuticorin

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் தனக்கு சல்யூட் அடிக்கவில்லை எனக் கூறி அரசு மருத்துவர் ரகளை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எனக்கு சல்யூட் அடிக்க மாட்டீங்களா? 10th பெருசா MBBS பெருசா? போலீசாரை தெறிக்க விட்ட அரசு டாக்டர்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சிறையில் கைதிகளாக அடைக்கப்பட்டிருந்த சிலருக்கு கொரோனா தொற்று அறிகுறி இருந்ததை அடுத்து கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த 17ஆம் தேதி சேர்க்கப்பட்டு உள்நோயாளியாக சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் வகையில் கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் (ஷோடோ டூட்டியில்) 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

