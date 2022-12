'சாபக்கேடு..' ஆன்லைன் ரம்மி குறித்து ஆளுநர் மீது துரை வைகோ அட்டாக்! முதலில் கடமையை செய்யுங்க!

Tuticorin

தூத்துக்குடி: ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை சட்டத்திற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காதது 'சாபக்கேடு' என்று மதிமுக தலைமை செயலாளர் துரை வைகோ குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்தை கி.ராஜநாராயணன் நினைவரங்கத்தை இன்று பார்வையிட்டு அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் துரை வைகோ.

பின்னர் செய்தியளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அசெய்தியாளர்களுக்கு வர் இந்த நினைவரங்கம் அமைத்து கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசுக்கும், இது அமைய காரணமாக இருந்த திமுக எம்பி கனிமொழி உள்ளிட்டோருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார்.

Tamil Nadu Governor R.N. on not assent to online rummy ban law MDMK General Secretary Durai Vaiko has condemned Ravi. Similarly, the governor has also stressed that he should work for the people of Tamil Nadu.