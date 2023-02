பிஐஎஸ் அரசு முத்திரையுடன்.. போலி தங்க நகைகள்.. "கண்டுபிடிக்கவே முடியாதாம்".. அதிர்ச்சியில் போலீஸ்

இந்த நகைகளை உரசிப் பார்த்தாலோ அல்லது இயந்திரத்தில் வைத்து பரிசோதித்தாலோ இதை போலி என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு மிக நேர்த்தியாக செய்யப்பட்டிருப்பதுதான் இதில் இருக்கும் பெரிய சிக்கல்.

Tuticorin

oi-Jackson Singh

தூத்துக்குடி: பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் 916 அரசு முத்திரையுடனும், பார்ப்பதற்கு அச்சு அசலான தங்கத்தை போலவே இருக்கும் போலி தங்க நகைகளின் புழக்கம் தூத்துக்குடியில் அதிகரித்துள்ளதாக அதிர்ச்சி செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

அரசு முத்திரை மட்டுமல்லாமல், இந்த தங்க நகைகளை உரசிப் பார்த்தாலும், இயந்திரத்தை வைத்து பரிசோதித்தாலும் இதை போலி எனக் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதே இதில் பெரும் சிக்கலாக இருக்கிறது.

இதுதொடர்பாக குவிந்த புகார்களை அடுத்து, இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டது யார், இந்த போலி தங்க நகைகள் யார் யாரிடம் விற்கப்பட்டன என்பது குறித்து தூத்துக்குடி போலீஸார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளனர்.

