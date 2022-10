இது அதிமுக ராசி.. “முதலில் பூஜ்ஜியம்’.. நவம்பரில் தெளிவு கிடைக்கும்.. கடம்பூர் ராஜூ ஆரூடம்!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : வரும் நவம்பர் மாதத்தில் அதிமுகவில் தெளிவு ஏற்படும், எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச் செயலாளராக வருவார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக 40க்கு 40 தொகுதிகளை ஜெயித்தால், திமுக ஆட்சி தானாக முடிவுக்கு வரும் என்றும் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையேயான மோதல் காரணமாக கட்சி பிளவுபட்டுள்ளது. அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கிறது.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளரான கடம்பூர் ராஜூ, அதிமுக கட்சி கொடியும், இரட்டை இலை சின்னமும் எங்களிடம் தான் உள்ளது எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Former AIADMK minister Kadambur Raju has said that there will be clarity in AIADMK in November, Edappadi Palaniswami will become general secretary and ADMK will win again with a surge.