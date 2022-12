கூடவே இருந்து குழி பறிக்கும் பாஜக! அதிமுக அலர்ட்டா இருக்கனும்! துரை வைகோவுக்கு வந்த திடீர் கரிசனம்!

Tuticorin

தூத்துக்குடி : திராவிட இயக்கங்களின் கொள்கைகளை குழி தோண்டி புதைத்து சனாதன தத்துவங்களை சித்தாந்தங்களை தமிழகத்தில் புகுத்துவதற்கு பாஜகவினர் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவும், பாஜக கூட இருந்தே குழி பறித்துக் கொண்டிருக்கிறது இதை அதிமுகவினர் உணர வேண்டும் என்று கோவில்பட்டியில் துரை வைகோ கூறியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் வைத்து மதிமுக மாவட்ட கழக சார்பில் தூத்துக்குடி மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்துக்கு மதிமுக தலைமை கழக செயலாளர் துறை வைகோ கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் சந்தித்து வரும் பிரச்சனைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார். நிகழ்ச்சியில் துணைப் பொதுச் செயலாளர் இ.மு.ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட மதிமுக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

