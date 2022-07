உற்சாகம்.. நடுக்கடலில் குழந்தையான கனிமொழி எம்பி ! தூத்துக்குடி மீனவன் குடும்பத்துடன் மீன்விருந்து!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் திமுக மகளிர் அணி செயலாளர் மாண கனிமொழி தூத்துக்குடி மீனவன் youtube சேனல் குடும்பத்துடன் நடுக்கடலுக்குச் சென்று மீன் விருந்து சாப்பிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரப்பப்பட்டு வருவதோடு பெரும் பாராட்டுகளையும் பெற்று வருகிறது..

தூத்துக்குடி மீனவ குடும்பத்தை சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 'தூத்துக்குடி மீனவன்' என்ற youtube சேனலை தொடங்கினார்.

தற்போது சுமார் ஒரு மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்களுடன் தமிழகத்தின் வெற்றிகரமான யூடியூப் சேனல்கள் ஒன்றாக தூத்துக்குடி மீனவன் திகழ்கிறது.

English summary

Thoothukudi Member of Parliament and DMK Women's wing Secretary Kanimozhi, Thoothukudi Meenavan youtube channel, went to the middle of the sea with his family and had a fish feast.