எங்க பிரச்சனை இது தான்! முதலமைச்சரிடம் லிஸ்ட் போட்ட வேலூர்காரர்கள்! களைக்கட்டிய கள ஆய்வு!

வேலூரில் பல்வேறு தரப்பினருடன் முதலமைச்சர் கலந்துரையாடல்

Vellore

oi-Arsath Kan

வேலூர்: கள ஆய்வு செய்வதற்காக வேலூர் சென்றுள்ள முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை பல்வேறு தரப்பினரும் சந்தித்து பேசி தங்கள் குறைகள், கோரிக்கைகள் பற்றி நேரடியாக எடுத்துக் கூறியுள்ளனர்.

கோரிக்கைகளில் எவையெல்லாம் சாத்தியமோ அவற்றையெல்லாம் உடனடியாக நிறைவேற்றி தருவதாக உறுதியளித்து அனுப்பி வைத்துள்ளார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

தலைமைச் செயலாளர், தனது தனிச் செயலாளர்கள், உள்ளிட்டோரையும் இந்தச் சந்திப்பின் போது உடன் வைத்துக் கொண்டார் முதல்வர்.

சத்து கம்மி.. விலை அதிகம்! கோவை ஆவினில் நடப்பது என்ன? முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு பறந்த கடிதம்

English summary

farmers, industrialists have met Chief Minister Stalin, who has gone to Vellore for a field survey, and discussed directly about their grievances and demands.