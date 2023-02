அனுமதியின்றி டோக்கன்.. 4 பெண்கள் பலி.. வாணியம்பாடி ஜல்லி ஆலை உரிமையாளரை தூக்கிய போலீஸ்

இலவச சேலையை வாங்க குவிந்த பெண்களில் பெரும்பாலானோர் 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோர்கள் என்பதால் விபத்திலிருந்து அவர்களால் தப்பிக்க முடியவில்லை.

Vellore

oi-Halley Karthik

திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில், நேற்று இலவச சேலை வழங்குவதற்காக டோக்கன் விநியோகம் செய்யப்பட்ட நிலையில் இதனை பெருவதற்காக அதிக அளவில் கூட்டம் கூடியதில் நெரிசலில் சிக்கி 4 பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இதனையடுத்து டோக்கன் வழங்கிய ஜல்லி ஆலை உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே ஜல்லி ஆலை ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்த ஆலையின் உரிமையாளரான ஐயப்பன் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக தனது தந்தையின் நினைவு தினத்தையொட்டி இலவச சேலைகளை வழங்கி வந்திருக்கிறார். இவரது தந்தையின் நினைவு தினமும் தைபூசமும் ஒரே தேதியில் வரும். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டும் இலவச சேலைக்கான டோக்கன்களை வாணியம்பாடி காய்கறி சந்தை அருகே உள்ள இடத்தில் நேற்று விநியோகித்துள்ளார்.

இலவச சேலைக்கான டோக்கன்களை பெற பொதுமக்கள் காலையிலிருந்தே வரிசையில் காத்திருக்க தொடங்கினர். சரியாக டோக்கன் கொடுக்கும் நேரத்தில், கூட்டம் அலைமோதியுள்ளது. இதனையடுத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த ஆலை ஊழியர்கள் முயன்றுள்ளனர். ஆனால் கூட்டம் கட்டுக்கடங்காமல் பெருகியதால் சில பெண்கள் மயக்கமடைந்துள்ளனர். இதனை கண்ட மற்றவர்கள் அவர்கள் மீது ஏறி சென்றிருக்கிறார்கள். பின்னர் டோக்கன் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

வாணியம்பாடி சம்பவத்தால் வேதனை.. இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை அரசு தடை செய்ய வேண்டும் - அன்புமணி வேண்டுகோள்!

English summary

In Vaniyambadi yesterday, 4 women died in a stampede when tokens were distributed for free sarees as a large crowd gathered to buy them. After this, the owner of the jelly factory who gave the token has been arrested.