நான் ஒரு அமைச்சர்.. என் தொகுதியிலேயே ரோடு சரியில்ல.. துரைமுருகன் புகார்.. ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சாரே!

Vellore

oi-Vignesh Selvaraj

வேலூர் : நான் ஒரு அமைச்சர். என் தொகுதியிலேயே சாலைகள் சரியில்லை, அதற்குக் காரணம் அதிமுக அரசுதான் என நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூர் மாநகராட்சி முழுவதும் எங்கு சென்றாலும் சாலைகள் புழுதி மாயமாகவும், குண்டும் குழியுமாக இருப்பதற்கு முழுக் காரணம் அதிமுக அரசுதான், அவர்களை எதிர்த்துத்தான் பாஜகவினர் கோஷம் போட்டிருக்க வேண்டும் என அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் பேசிய அமைச்சர் துரைமுருகன், மின் கட்டணம், வரிகளை உயர்த்தாமல் எந்த அரசாங்கமும் நடக்காது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று அமைச்சர் துரைமுருகன் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் மின் தடை ஏற்பட்டது சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில், தனது தொகுதியிலேயே சாலைகள் சரியில்லை என்று பேசியுள்ளார் துரைமுருகன்.

துரைமுருகன் நிகழ்ச்சியில் திடீர் பவர் கட்.. மின் உதவி பொறியாளர்கள் இருவர் பணியிடமாற்றம்

English summary

"The previous AIADMK government is the whole reason why all road is full of potholes. I am a minister. Roads are not good in my constituency too." : criticizes Water Resources Minister Duraimurugan