மாறிய வாக்குகள்.. அதிமுக தோல்விக்கு இதுவே காரணம்.. கேசி வீரமணி சொல்வது யாரை தெரியுமா?

திருப்பத்தூர் : கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் டிடிவி தினகரன் போன்றவர்களின் குழப்பத்தினால் இளைஞர்களின் வாக்குகள் மாறிவிட்டது என அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் கே சி வீரமணி பேசினார்.

அதிமுகவின் தோல்விக்கு என்ன காரணம்.. கட்சி கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பரபர பேச்சு

பதவிக்காக ஆசைப்பட்ட சிலர் மட்டுமே கட்சியை விட்டுச் சென்றுள்ளனர். கழகத்தின் உண்மையான தொண்டர்கள் யாரும் கட்சியில் இருந்து விலகவில்லை என்றும் கே சி வீரமணி தெரிவித்தார்.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைந்தது. இதனால் 10 வருடங்களுக்கு பிறகு ஆட்சியை இழந்த அதிமுக, தோல்விக்கான காரணங்களை ஆராய்ந்து வருகிறது.

வாய்ப்பே இல்லை.. சசிகலா ஏற்கெனவே நீக்கப்பட்டவர்.. அவர் சொல்வதெல்லாம் பொய்.. கே சி வீரமணி

Former Minister KC Veeramani spoke that In the last assembly elections, the votes of the youth have changed due to the confusion of people like DTV Dhinakaran.