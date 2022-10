முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்தை மிரட்டிய திமுக பிரமுகர்.. பரவிய வீடியோ.. அதிமுகவினர் பரபர புகார்!

Villupuram

oi-Vignesh Selvaraj

விழுப்புரம் : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்தை அவதூறாக பேசி வீடியோ வெளியிட்ட திமுக பிரமுகர் மீது அதிமுகவினர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

அதிமுக முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சரும், ராஜ்யசபா எம்.பியுமான சி.வி.சண்முகம் குறித்து விழுப்புரம் மாவட்டம் சங்கராபுரத்தைச் சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவர் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த வீடியோவில் சி.வி சண்முகம் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பற்றி பேசியதற்கு பதிலடியாக கொலை மிரட்டல் விடுப்பது போன்று பேசி வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார் சக்திவேல்.

English summary

In response to former AIADMK minister and Rajya Sabha MP CV Shanmugam talking about Chief Minister MK Stalin, Sakthivel from Sankarapuram has released a video about CV Shanmugam. AIADMK has filed a complaint as he has threatening to kill.