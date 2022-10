பெண்கள் அம்மியில் அரைத்தால் ஜிம்மிற்கு செல்லவே தேவையில்லை! அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் பேச்சு!

Villupuram

oi-Arsath Kan

விழுப்புரம்: பெண்கள் அம்மியில் அரைத்தால் ஜிம்மிற்கு செல்லவே தேவையில்லை என அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் இறையானூரில் பாரம்பரிய பன்முக கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தானின் அறிவுரை சிரிக்க வைக்க மட்டுமல்லாமல் சிந்திக்கவும் வைத்ததால் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

English summary

Minister Gingee Masthan has advised that women do not need to go to the gym if they grind on Ammi