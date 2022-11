கான்ட்ராக்டரை வரச்சொல்லு! சும்மா வீட்டில் உட்காரக் கூடாது! நகராட்சி சேர்மனுக்கு டோஸ் விட்ட பொன்முடி!

Villupuram

oi-Arsath Kan

விழுப்புரம்: 'வீட்டில் சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடாது குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை பிரச்சனைகளை எல்லாம் நீங்க தான் கவனிக்க வேண்டும்' என விழுப்புரம் பெண் நகராட்சி சேர்மனுக்கு டோஸ் விட்டுள்ளார் அமைச்சர் பொன்முடி.

மேலும், பாதாள சாக்கடை ஒப்பந்தப் பணிகளை எடுத்த ஒப்பந்ததாரர் பல மாதங்களாக பணிகளை முடிக்கவில்லை என பொதுமக்கள் அளித்த புகாரை அடுத்து, யாரு கான்ட்ராக்டர், என்னை வந்து பார்க்கச் சொல்லுங்க என நகராட்சி ஆணையருக்கு உத்தரவிட்டார்.

மேலும், ''ஏம்மா இதெல்லாம் குறை இருக்குனு ஏன் முன்னாடியே வந்து சொல்லவில்லை'' என சிரித்தபடி உரிமையாக அமைச்சர் பொன்முடி கேட்க, அதற்கு பதிலளித்த பெண்கள் ''உங்களைத் தான் பார்க்கவே முடியவில்லையே'' என பதில் கொடுத்தனர்.

English summary

Minister Ponmudi has scolded Villupuram woman municipality chairperson saying that you should not sit at home and take care of all the basic problems including drinking water.