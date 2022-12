மரக்காணம் அருகே.. கடல் நீரை உறிஞ்சிய 'ராட்சத' மேகம்.. ஆ! மிரண்டுபோன மீனவர்கள்.. திக் வீடியோ

Villupuram

oi-Jackson Singh

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் அருகே கடலை திடீரென சூழ்ந்த ராட்சத மேகங்கள் அப்படியே கடலுக்குள் விழுந்து அதை உறிஞ்சி குடித்த அரிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

பருவநிலை மாறுபாடு காரணமாகவே இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் ஏற்படுவதாக சூழலியல் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மிக அரிய நிகழ்வு என்ற போதிலும், இது சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தை எடுத்துக்கூறும் சமிக்ஞை என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

பார்க்க அழகாக இருந்தாலும், இது மிகவும் ஆபத்து நிறைந்த நிகழ்வாகும். பல நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுழல் ஏற்படுவதுால் அந்தப் பகுதியில் கப்பல், படகு என எது சென்றாலும் கவிழ்ந்துவிடும் என மீனவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஓவரா கூவுன நாங்க எல்லாம் இப்போ.. தள்ளு தள்ளு தள்ளு!.. அடர்ந்த மேகங்கள் எங்கே.. வெதர்மேன் அப்டேட்

English summary

A rare video of a tornado happened in the sea near Marakanam where a giant cloud suddenly fell into the sea and absorbed it.