விறு விறு விருதுநகர் வழக்கு..குற்றவாளிகளை விசாரிக்க போலீஸ் கஸ்டடி..நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி கோரிக்கை

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : விருதுநகரில் பட்டியலின இளம்பெண்ணை மிரட்டி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் திமுக பிரமுகர் உட்பட கைதானவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி மனுத் தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், வழக்கு முக்கிய கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

விருதுநகரில் இளம்பெண்ணை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கி அதனை விடியோ எடுத்துவைத்து மிரட்டிய சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தாயாருடன் வசித்து வரும் 22 வயது இளம்பெண்ணுக்கு அதேபகுதியை சேர்ந்த ஹரிஹரன் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The case has reached a critical juncture as the CBCID has filed a petition in the Srivilliputhur court seeking the arrest and interrogation of detainees, including a DMK official, in connection with the alleged joint sexual assault of a girl in Virudhunagar.