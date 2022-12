பயங்கரமான ஆளா இருக்காங்களே! விருதுநகர் நகை பறிப்பு.. அதன்பின் திருடனின் செயல்! “ஷாக்” ஆன போலீஸ்

Virudhunagar

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

விருதுநகர்: சாத்தூரில் ஆசிரியையிடம் நகை பறிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதை பறித்துச் சென்ற திருடன், வாயில் போட்டு விழுங்கியது தெரியவந்து இருக்கிறது. திருடனின் வயிற்றில் திருடப்பட்ட ஆசிரியையும் செயின் இருந்தது ஸ்கேனில் தெரியவந்து உள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுகொண்டு இருந்த ஆசிரியை ஒருவரிடம் பின்னால் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த திருடர்கள் செயினை பறித்துச் சென்றனர்.

அந்த செயினை ஒரு திருடன் விழுங்கிய நிலையில், போலீசாரிடம் காட்டுப் பகுதியில் வீசியதாக நாடகமாடி இருக்கிறார். இந்த நிலையில் திருடனின் வயிற்றை ஸ்கேன் செய்த போலீசார் அதில் செயின் இருந்ததை கண்டுபிடித்து உள்ளார்கள்.

English summary

It has been revealed that the thief who stole the jewelery from a teacher in Sathurr, put it in his mouth and swallowed it. The scan revealed that the thief's stomach contained the stolen teacher's chain.