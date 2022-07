3 ஆண்டுகளாக என்ன செய்தார்கள்.. திமுக, அதிமுகவின் குரல்கள் தேய்ந்துவிட்டது.. கிருஷ்ணசாமி விமர்சனம்!

Virudhunagar

oi-Yogeshwaran Moorthi

விருதுநகர்: நாடாளுமன்றத்தில் திமுக மற்றும் அதிமுகவின் குரல் தேய்ந்துவிட்டதாக புதிய தமிழகம் கட்சி நிறுவனர் கிருஷ்ணசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனர் கிருஷ்ணசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், தமிழக அரசு வந்து 15 மாதங்களாகியும் முக்கியமான வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை. குடும்ப பெண்களுக்கு ரூ. 1000 திட்டம், அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்டவை நிறைவேற்றப்படவில்லை. அதுமட்டுமல்லாமல் மின் கட்டண உயர்வை அதிகரிக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சி மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் செய்யவில்லை. மத்திய அரசை மட்டுமே தமிழக அரசு குற்றம்சாட்டுகிறது.

English summary

Puthiya Tamizhagam Party founder Krishnasamy has criticized that the voice of DMK and AIADMK has been worn out in Parliament.