அமெரிக்கா ஜார்ஜ் பிளாய்ட் படுகொலை.. போலீசுக்கு மேலும் 21 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை.. நீதிமன்றம் உத்தரவு

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கருப்பினத்தை சேர்ந்த ஜார்ஜ் பிளாய்ட்டின் கழுத்தில் முழங்காலால் அழுத்தி கொடூரமாக கொன்ற மாஜி போலீஸ்காரருக்கு இருபத்தி இரண்டரை ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் மற்றொரு வழக்கில் அவரது பொது உரிமையை காக்க தவறியதாக கூறி மீண்டும் 21 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவில் இனபாகுபாடு பிரச்சனையை அவ்வப்போது ஏற்படுகிறது. இதில் சிலர் கொலை செய்யப்படுவதுடன், வன்முறைகளும் அரங்கேறிய வரலாறு உண்டு.

இந்நிலையில் தான் அமெரிக்காவில் கடந்த 2020ம் ஆண்டில் கருப்பினத்தை சேர்ந்த ஒருவர் போலீஸ்காரர் தனது காலால் மிதித்து கொன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Former Minneapolis police officer Derek Chauvin, convicted of the murder of George Floyd, was sentenced to 21 years in prison on federal charges on 7 July.