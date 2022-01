Washington

oi-Rayar A

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க விமான நிலையத்தில் சீக்கிய டாக்ஸி டிரைவர் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நியூயார்க்கில் ஜே.எஃப்.கே சர்வதேச விமான நிலையத்தின் வெளியே சீக்கிய டாக்ஸி டிரைவரை ஒருவர் தாக்கும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

அமெரிக்காவில் சீக்கிய டாக்ஸி டிரைவர் மீது தாக்குதல்.. வெளியான பரபர வீடியோ.. குவியும் கண்டனம்!

ஜனவரி 4-ம் தேதி அன்று நவ்ஜோத் பால் கவுர் என்பவர் ட்விட்டரில் இந்த வீடியோவை பதிவேற்றியுள்ளார். விமான நிலையத்தில் இருந்த ஒருவரால் இந்த வீடியோ எடுக்கப்பட்டதாக நவ்ஜோத் பால் கவுர் ட்வீட் செய்துள்ளார்.

ஆடுகளை ஆட்டைய போட்டு அல்ட்ரா மாடர்ன் வாழ்க்கை - வசமாய் சிக்க வைத்த சிசிடிவி

English summary

The attack on a Sikh taxi driver at an American airport has come as a shock. The US State Department has condemned the attack.Various parties have condemned the attack on a Sikh taxi driver