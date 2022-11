ட்ரூடோவிடம் கோபத்தை காட்டினாரா ஜி ஜின்பிங்.. நடந்தது இதுதான்..சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம்

Washington

வாஷிங்டன்: ஜி 20 உச்சி மாநாட்டின் போது கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவிடம் உங்களிடம் நேர்மை இல்லை என்று சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கடிந்து கொண்டதாக செய்திகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இவ்விவகாரம் தொடர்பாக சீன வெளியுறவுத்துறை தனது தரப்பு விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.

இந்தோனேசியாவின் பாலி நகரில் ஜி 20 நாடுகள் கூட்டமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடைபெற்றது.

இந்த உச்சி மாநாட்டில் ஜி 20 நாடுகள் கூட்டமைப்பில் உறுப்பு நாடுகளாக உள்ள இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகள் கலந்துகொண்டன.

Chinese President Xi Jinping scolded Canada's Prime Minister Justin Trudeau for not being honest during the G20 summit, and China's Ministry of Foreign Affairs has given its side of the story.