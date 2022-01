கொரோனா சிகிச்சையில் 'கேம் சேஞ்சர்;.. 2 புதிய மருந்துகள் பரிந்துரை- WHO உத்தரவு இதனால் தான் முக்கியம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ஓமிக்ரான் கொரோனாவால் கேஸ்கள் மின்னல் வேகத்தில் அதிகரித்து வரும் நிலையில், கொரோனா சிகிச்சைக்கு இரண்டு மருந்துகளை உலக சுகாதார அமைப்பு பரிந்துரை அளித்துள்ளது மிகவும் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் எந்த நாட்டிலும் முழுவதுமாக கட்டுக்குள் வரவில்லை. இதைச் சமாளிக்க உலகின் பல்வேறு நாடுகளும் திணறியே வருகிறது.

ஆல்பா, டெல்டா கொரோனா வகைகளைப் போல இப்போது ஓமிக்ரான் கொரோனா உலகெங்கும் அடுத்த அலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் உலகெங்கும் கொரோனா கேஸ்கள் மிக வேகமாக உயர்கிறது.

