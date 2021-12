72 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு கொரோனா - உச்சகட்ட அதிர்ச்சியில் அமெரிக்கா

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகை கொரோனா ஆட்டிப்படைத்து வரும் நிலையில், அமெரிக்காவில் மட்டும் சுமார் 72 லட்சம் குழந்தைகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்காவின் குழந்தைகள் மருத்துவ அகாடமி மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனை சங்கமும் இணைந்து நடத்திய ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் கோரதாண்டவம் அதிகரித்து உச்சபட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அரசியல், பொருளாதாரம், சுகாதார கட்டமைப்புகளை அசைத்துப் பார்த்த கொரோனா தற்போது ஓராளவு குறைந்தாலும், ஓமிக்ரான் எனும் திரிபாக மாரி அச்சுறுத்தலை அதிகரித்துள்ளது.

வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. தடுப்பூசியோடு பூஸ்டர் செலுத்தியவர்களுக்கும் கொரோனா மற்றும் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு வருகிறது. நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வரும் பாதிப்பு காரணமாக அந்நாட்டில் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவில் புதிதாக 21 பேருக்கு ஓமிக்ரான் உறுதி...பாதிப்பு எண்ணிக்கை 61 ஆக உயர்வு

English summary

As the world has been plagued by corona for more than two years, a shocking study by the American Academy of children s and the Association of Children's Hospitals has revealed that about 72 million children in the United States alone have been infected with the corona virus.