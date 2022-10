அமெரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளி மாணவர் மர்ம கொலை.. 'ரூம் மேட்' கைது.. போலீஸ் விசாரணை

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் உள்ள பர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து வந்த இந்திய வம்சாவளி மாணவர் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் பிணமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார். இது குறித்து அவரது ரூம் மெட் ஒருவரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அமெரிக்காவில் இந்திய வம்சாவளி மாணவர் கொலை, 'ரூம் மேட்' மீது சந்தேகம் - போலீஸ் விசாரணை

அமெரிக்காவின் இண்டியானா மாகாணத்தில் உள்ள பர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ( Purdue University ) டேடே சயின்ஸ் படிப்பை படித்து வருகிறார் மணிஷ் ஷேடா.

இந்திய வம்சாவளி மாணவரான வருண் மணிஷ் ஷேடா (வயது 20) அங்குள்ள விடுதி ஒன்றில் தங்கி படித்து வந்தார்.

English summary

A student of Indian origin who was studying at Purdue University in the United States has been found dead after being murdered. Police have arrested one of his roommates and are investigating.