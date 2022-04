செவ்வாய் கிரகத்தில் "முக்கோண அமைப்பு.." பார்த்ததும் பதறிய ஆய்வாளர்கள்! ஆனால் கடைசியில் ட்விஸ்ட்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: செவ்வாய்க் கிரகம் குறித்து தொடர்ச்சியாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வரும் நாசா ஆய்வாளர்கள், அந்த கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் வெள்ளை நிற கூம்பு போன்ற அமைப்பு ஒன்றைக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்த பிரபஞ்சத்தில் பூமியைத் தாண்டி, வேறு எந்த கிரகங்களில் மனிதர்கள் வாழத் தகுதியான சூழல் இருக்கிறது என்பதைக் கண்டறியும் ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளும் இது குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

குறிப்பாக செவ்வாய்க் கிரகத்தில் மனிதர்கள் வாழ ஏதுவான சூழல் இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டறிய நாசா தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகிறது. இதற்காக பல்வேறு சாட்டிலைட்களையும் நாசா அனுப்பி உள்ளது.

English summary

The Ingenuity helicopter has spotted the cocoon that safely got it to the surface of the Mars: (செவ்வாய் கிரகம் குறித்து முக்கிய ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொண்ட நாசா) Nasa latest research on Mars.