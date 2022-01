வேக்சினை காட்டிலும்.. இயற்கை நோயெதிர்ப்பு சக்தி அதிக பலன் கொடுத்தது.. பரபரப்பை கிளப்பிய புதிய ஆய்வு

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக வேக்சின் போட்டுக் கொண்டவர்களின் தடுப்பாற்றல் மற்றும் இயற்கையாக உண்டான தடுப்பாற்றல் குறித்த புதிய ஆய்வு முடிவு தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கி 2 ஆண்டுகள் முடிந்துவிட்டன. உலகின் அனைத்து நாடுகளும் இந்த கொடிய கொரோனா வைரசால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

முதலில் வேக்சின் பணிகள் தொடங்கப்பட்ட உடன் கொரோனா பெருந்தொற்று முடிவுக்கு வரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்பட்டது. கொரோனா வேக்சினால் உயிரிழப்புகள் குறைந்துள்ள போதிலும் கொரோனா முடியவில்லை.

English summary

People who were unvaccinated but survived Covid were better protected than those who were vaccinated against Delta variant. US new study about strength of vaccine against Corona variants.