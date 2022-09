இனி பீட்டரும், மோசசும் கல்யாணம் பண்ணலாம்.. ஓரின திருமணத்திற்கு பெரும்பாலான மக்கள் ஆதரவு.. கியூபாவில்

Washington

வாஷிங்டன்: கியூபாவில் தன் பாலின திருமணத்தை சட்டமாக்குவது தொடர்பாக தேர்தல் நடந்தது. இதில் பெரும்பாலான மக்கள் தன் பாலின திருமணத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததால், அங்கு ஒரே பாலின திருமணம் சட்டமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவர்கள் குழந்தைகளை தத்தெடுத்துக்கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கரீபியன் தீவு நாடுகளில் ஒன்றான கியூபாவில் கம்யூனிச ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.

கியூபாவில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அரசியல் சாசனத்தில் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கையாக தன்பாலின சேர்க்கைக்கு ஒப்புதல் கோரி பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.

English summary

Cuba held an election to legalize same-sex marriage. Same-sex marriage has been legalized since the majority of people voted in favor of same-sex marriage.