ஆல் ரைட்.. 53 ஆண்டுக்கு பின் நிலாவில் மனிதன்! இன்று தொடங்கப்படும் நாசாவின் ஆர்ட்டெமிஸ் 1 திட்டம்

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: 53 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிலாவுக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ஆர்ட்டெமிஸ் 1 திட்டத்தின் கீழ் சோதனை ஓட்டமாக நாசா இன்று மாதிரிகளுடன் ஏவுகணையை விண்ணுக்கு அனுப்புகிறது.

அப்போலோ விண்கலம் மூலமாக கடந்த 53 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மனிதர்களை நாசா நிலாவுக்கு அனுப்பி சாதித்தது. அதன் பின்னர் நிலவுக்கு மனிதர்கள் செல்லவில்லை. செயற்கைகோள் உதவியுடன் நிலா குறித்த தகவல்கள் கிடைத்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், நிலாவுக்கு மனிதனை அனுப்பும் திட்டத்தை வரும் 2025 ஆம் ஆண்டு நாசா செயல்படுத்த உள்ளது. மனிதனை நிலாவிலேயே தங்க வைத்து நீண்டகால சோதனையை மேற்கொள்ள உள்ளது.

English summary

NASA is launching a rocket with samples today as part of its Artemis 1 mission, which will send humans to the moon after 53 years.