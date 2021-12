வெள்ளை மாளிகையில் இனி இவர்தான் கெத்து.. முக்கிய பதவியில் இந்தியரை நியமித்த ஜோ பைடன்

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: வெள்ளை மாளிகையின் அதிகாரம் மிகுந்த பணிகளின் ஒன்றான அமெரிக்க அதிபருக்கான அதிகாரிகள் அலுவலக தலைவராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கௌதம் ராகவனை நியமனம் செய்து அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உத்தரவிட்டுள்ளார்

அமெரிக்க அதிபராக ஜோ பைடன் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். குறிப்பாக அமெரிக்காவில் பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளில் இந்தியர்களை நியமிப்பதை ஜோ பைடன் விரும்புகிறார். அமெரிக்காவின் துணை அதிபராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் நியமிக்கப்பட்டதில் இருந்து தற்போதைய அதிரடி முடிவு வரை இந்தியர்களை ஜோ பைடன் பெரிதும் விரும்புவதாக அமெரிக்க ஊடகங்கள் ஆருடம் கூறிவருகின்றன.

இந்தியர்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும் வகையில் இருந்த ஹெச்1பி விசாவை முந்தைய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ரத்து செய்த நிலையில், அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்ற ஜோ பைடன் வீசா கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தினார் இது இந்தியர்களிடையே வரவேற்பு பெற்றது. இந்த நிலையில் வெள்ளை மாளிகையில் முக்கிய பொறுப்பில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த இந்தியரான கவுதம் ராகவனை அமெரிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கான அதிகாரங்கள் அலுவலக தலைவராக நியமித்துள்ளார்.

English summary

US President Joe Biden has appointed Gautam Raghavan, of Indian descent, as the new President of the Office of the President of the United States, one of the most powerful functions of the White House.