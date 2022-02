”அதிக ஆபத்து”.. சில நாட்களில் ரஷ்யா போர் தொடுக்கும்.. உக்ரைனை எச்சரிக்கும் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன்

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா சில நாட்களுக்குள் படையெடுப்பதற்கு மிக அதிக ஆபத்து இருப்பதாக என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார்.

ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே மோதல்போக்கு தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் எல்லையில் போர் பதற்றம் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வருகிறது.

எல்லைப் பகுதிகளில் படைகளை நிறுத்தி உள்ள ரஷ்யா எந்த நேரத்திலும் உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கலாம் என அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

US President Joe Biden has said that Russia's invasion of Ukraine is very dangerous in a few days.