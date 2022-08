நீண்டநேரம் உதட்டு முத்தம்.. சிறையிலேயே இறந்துபோன காதலன்.. காதலி அதிரடி கைது.. அதிர வைக்கும் காரணம்

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் உள்ள சிறையில் உதட்டு முத்தம் கொடுத்த காதலியால், காதலன் மயங்கி விழுந்து இறந்தார். இதுதொடர்பாக காதலியை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில் விசாரணையில் திடுக்கிட வைக்கும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

246 ஆண்டுகளில் வெறும் 17 ஆண்டுகள் மட்டுமே போரின்றி இருந்த அமெரிக்கா; போரை வணிகமாக மாற்றிய கதை

இந்தியா உள்பட உலக நாடுகளில் குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்களை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைப்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர். இருப்பினும் சிறையில் கூட பலர் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்.

குறிப்பாக போதைப்பொருள், செல்போன் பயன்படுத்துகின்றனர். அந்த வகையில் அமெரிக்காவில் காதலனுக்கு போதைப்பொருள் வழங்கும் நோக்கில் காதலி முத்தம் கொடுத்தார். இதில் அந்த காதலன் இறந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

பாட்டியிடம்.. முத்தம் கேட்டு டார்ச்சர் செய்த இளைஞர்.. நடுரோட்டில் அக்கிரமம்.. இப்போ பாட்டி அட்மிட்

English summary

Boyfriend died after girlfriend kissed him on the lips in prison in US While the police have arrested the girlfriend in this regard, shocking information has come out during the investigation.