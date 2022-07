சீரியலுக்கு நடிக்க வறேன்.. சின்னத் திரை ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன ஆல்யா மானசா

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விரைவில் நடிக்க வருவேன் என்று கூறி சின்னத்திரை ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார் சீரியல் நடிகை ஆல்யா மானசா. அவரது வருகையை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக்கொண்டுள்ளனர் சின்னத்திரை ரசிகர்கள்.

நடன நிகழ்ச்சியில் திறமை காட்டினாலும் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான ராஜா ராணி சீரியலில் செம்பாவாக நடித்து சின்னக் கண்களில் க்யூட் எக்ஸ்பிரசன்களை காட்டி ரசிகர்களின் உள்ளங்களைக் கவர்ந்தவர் ஆல்யா மானசா.

ராஜா ராணி சீரியல் மூலம் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளையடித்த ஆல்யா மானசா குழந்தைகளுக்காக தற்போது நடிப்புக்கு தற்காலிகாகமாக முழுக்கு போட்டிருக்கிறார். சீரியல் நடிப்பில் இருந்து விலகிய பிறகு தற்போது முழு நேர இல்லத்தரசியாகவே மாறி விட்டார்.

Serial actress Alya Manasa has excited the small screen fans by saying that she will be acting soon. Alya Manasa has announced that she will return to acting after a few months of hiatus which has made her fans excited.