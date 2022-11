“நான் கோபப்படுவதற்கு காரணமே இதுதான்” அதனால் இழந்தது ஏராளம்.. மனம் திறந்த எதிர்நீச்சல் குணசேகரன்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதிர்நீச்சல் சீரியலில் குணசேகரன் ஆக நடிக்கும் மாரிமுத்து, தான் டக்கென்று கோபப்படுவதற்கான காரணம் என்ன என்றும் அதனால் தான் இழந்தவைகளை குறித்தும் மனம் திறந்து பேசி இருக்கிறார். இந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே எதிலும் ஒரு பர்பெக்சன் பார்ப்பதனால் தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை தான் இழந்து விட்டதாகவும் பெர்பெக்டாக இல்லையே என்று வருத்தத்தில் தான் தமக்கு அதிகமான கோபம் வருவதாகவும் பல விஷயங்களை மாரிமுத்து பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Marimuthu, who plays the role of Gunasekaran in the serial Ethirneechal, has opened up about what makes him so angry and what he has lost because of it. Many fans are sharing this video.Marimuthu has shared many things that he has lost many things in his life due to being a perfectionist in everything from the beginning and he gets angry because he is sad that he is not perfect.