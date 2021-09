அது என்ன அவ்வளவு பெருசா இருக்கு?...கண்ணாடியை காட்டி கலாய்க்கும் ஜூலியின் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கலக்கலாக முகத்தில் பெரிய கண்ணாடியை மாட்டிக் கொண்டு வந்த ஜூலியை வம்பிழுக்கும் நெட்டிசன்கள் கூட்டம் இன்ஸ்டாகிராமை ரவுண்ட் கட்டி வருகிறது.

முகத்தில் எந்த மேக்கப் போடாவிட்டாலும் ஸ்டைலாக போட்டோ வெளியிட்ட ஜூலிக்கு ரொம்பவே தைரியம் தான் என அவருடைய ரசிகர்கள் போட்டோவை வைரலாகி வருகின்றனர்.

இதுவரைக்கும் இல்லாத வகையில் எளிமையான உருவத்தில் மாறியிருக்கும் ஜூலிக்கு அவருடைய ரசிகர்கள் மத்தியில் வாழ்த்துக்கள் குவிகிறது.

English summary

Photos of Julie in modern attire on Instagram have gone viral and fans of netizens have hit back at her post.