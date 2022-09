மகள் மட்டுமல்ல மனைவியும் எனக்கு தெய்வம் தான்... உருக்கமாக கூறிய நீயா நானா சூப்பர் அப்பா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் நீயா நானா நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சூப்பர் அப்பா எனும் பட்டத்தை பெற்ற சீனி ராஜா தற்போது தன்னுடைய மனைவியைப் பற்றி கூறியுள்ளார்.

தான் படிக்கவில்லை அதனால் அடுத்தவர்களிடம் சரியாக பேசத் தெரியாது என்று தயங்கி தயங்கி பேசிய சீனி ராஜா தற்போது தனது மனதில் இருக்கும் காதலை அழகாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்.

நீயா நானா நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தனது மனைவியை பலர் கலாய்த்து வருவதை பார்த்து வருந்தி சூப்பர் அப்பா மட்டும் அல்ல நான் சூப்பர் கணவர் என்று சீனி ராஜா நிரூபித்துள்ளார்.

English summary

Seeni Raja got the title of Super Dad in Vijay TV Neeya Naana show and shared Emotional message about his wife. He Said, My wife teased me on this show, just like she always talks funny at home. But my wife never criticized me. He Says that it is painful to see that many people think him wrong because of what he said in a funny way.