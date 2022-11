நடிகர் பப்லுவின் முதல் மனைவி இவர் தானாம்.. இத்தனை தியாகங்களை எளிமையாக செய்ய காரணம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் பப்லுவின் மனைவி பீணா பற்றிய தகவல்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

சமீபத்தில் முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்டு இரண்டாவது திருமணம் விரைவில் செய்யப்போகும் பெண்ணை அனைவருக்கும் அறிமுகம் செய்த பப்லுவின் முதல் மனைவியை குறித்து யாரும் அறியாத பல சுவாரசியமான செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றது.

நண்பர்களாக பழகி காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு நடிகர் பப்லுவின் முதல் மனைவியின் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய சோகங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை கேட்பவர்கள் பலரும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

English summary

Information about actor Bablu's wife Beena is being shared by many fans on social media. Recently, many interesting news about Bablu's first wife, who introduced the woman who divorced her first wife and will soon marry for the second time, have been revealed. What great tragedies have occurred