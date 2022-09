மவுண்ட்பேட்டன் காலத்திலிருந்து இருக்கு தொடர்பு.. இந்திய கடற்படை கொடியும், சுவாரசிய பின்னணியும்!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: இந்தியக் கடற்படையின் புதிய கொடியை பிரதமர் மோடி இன்று வெளியிட்டார். இனி வரும் காலங்களில் கடற்படை தரப்பில் இந்த கொடிதான் பயன்படுத்தப்படும்.

இவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெற்ற கடற்படை கொடி எவ்வாறு வடிவமைக்கப்படுகிறது என்கிற வரலாறு குறித்து தெரியுமா.

கடற்படை மட்டுமல்லாது ராணுவம், விமானப்படை உள்ளிட்டவற்றின் கொடிகள் வடிவமைப்பில் 'மவுன்ட்பேட்டன் பிரபுவின்' பங்கும் இதில் உள்ளது.

(இந்திய பாதுகாப்பு படைகளின் மாற்றங்களின் மவுன்ட்பேட்டன் பிரவுவின் பரிந்துரைகள்): The new Naval Ensign (flag), which was unveiled by PM Modi, has brought into focus the flags and ranks adopted by the Indian military after Independence. When did India switch from British-era flags and ranks? When did Lord Mountbatten come into the picture?