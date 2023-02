ஷாக்.. ஓடிய காரில் திடீர் தீ.. திறக்காத கதவால் கர்ப்பிணி மனைவியோடு கருகிய கணவர்.. கேரளாவில் சோகம்

கேரளாவில் மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது கார் தீப்பிடித்து எரிந்ததில் கதவை திறக்க முடியாததால் குடும்பத்தினர் கண்முன்னே கர்ப்பிணி மனைவியோடு காண்ட்ராக்டர் உடல் கருகி இறந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருவனந்தபுரம்: கேரளா மாநிலம் கண்ணூரில் மருத்துவமனையை நோக்கி சென்ற காரில் திடீரென தீப்பிடித்தது. இதில் 4 பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பிழைத்த நிலையில் காரின் முன்பக்க கதவை திறக்க முடியாமல் கர்ப்பிணி பெண்ணோடு, அவரது கணவர் உடல் கருகி குடும்பத்தினர் கண்முன்னே இறந்த துயர சம்பவம் இன்று நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது வெளியாகி பலரையும் கலங்கடித்துள்ளது.

கேரளா மாநிலம் கண்ணூர் அருகே உள்ள குட்டியாட்டூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரஜித் (வயது 32). சிவில் காண்ட்ராக்டர். இவரது மனைவி ரிஷா (28). இந்த தம்பதிக்கு ஸ்ரீபார்வதி (8) என்ற மகள் உள்ளனர். இந்த குழந்தை 2ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் ரிஷா 8 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தார். இந்நிலையில் ரிஷாவுக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து இன்று காலை கண்ணூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு காரில் புறப்பட்டனர். காரை பிரஜித் ஓட்டினார்.

