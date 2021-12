தடுப்பூசி சான்றிதழில் பிரதமர் படத்தை நீக்க வழக்கு.. மனுதாரருக்கு குட்டு வைத்த நீதிமன்றம்..!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம்: கொரோனா தடுப்புஊசி செலுத்தியவர்களுக்கு வழங்கப்படும் சான்றிதழில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் படத்தை நீக்க வேண்டும் என வழக்கு தொடர்ந்த நிலையில், மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிமன்றம் நீதிமன்றத்தின் பொன்னான நேரத்தை வீணடித்ததாக கூறி மனுதாரருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ள சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

ஆயிரக்கணக்கான குற்ற வழக்குகள் சிவில் வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கும்போது இந்த வழக்கு நீதிமன்றத்தின் பொன்னான நேரத்தை வீணடித்து உள்ளது எனவும் கேரள உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா பரவலையடுத்து இந்தியாவில் தடுப்பூசி பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. ஏராளமானோர் ஆர்வத்துடன் தடுப்பூசி செலுத்தி வரும் நிலையில், தடுப்பூசி போடாதவர்களையும் தடுப்பூசி செலுத்தும்படி மத்திய மாநில அரசுகள் அறிவுறுத்தி வருகிறது.இதற்காக நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான சிறம்பு முகாம்களும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

The petitioner has been fined Rs 1 lakh for wasting the court's precious time by dismissing the petition seeking removal of the picture of Prime Minister Narendra Modi in the certificate issued to those who have been vaccinated against corona.