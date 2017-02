எடப்பாடியாருக்கு எதிராக ஜல்லிக்கட்டுப் புரட்சிப்போல் மக்கள் போராட்டம்? மெரினாவில் போலீஸ் குவிப்பு

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Lots of Police have deployed in Chennai Marina beach after the information of students protest against CM Edappadi Palanisamy. Students protest information spread through Social networks.