ஓ பன்னீர்செல்வத்திடம் இருந்து ராஜினாமா கடிதத்தை வாங்கியது மன்னார்குடி கோஷ்டி?

முதல்வர் பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்யும் கடித்தை ஓ பன்னீர்செல்வம் கொடுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. போயஸ் கார்டனில் சசிகலாவிடம் தம்முடைய ராஜினாமா கடிதத்தை ஓபிஎஸ் கொடுத்தாராம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 6:51 [IST]

English summary

Sources said that Tamilnadu CM O Paneerselvam submit his resignation letter to ADMK General Secretary Sasikala.