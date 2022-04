கூடலூர் பெருமாள் கோயிலில் சித்திரை திருவிழா - விதை நெல் மணிகளை சுவாமிக்கு படைத்த விவசாயிகள்

News

oi-Jeyalakshmi C

தேனி: கூடலூரில் உள்ள கூடலழகர் பெருமாள் கோயிலில் சித்திரை திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடந்தது. இந்த விழாவின் முத்தாய்ப்பாக சுவாமிக்கு விவசாயிகள் விதை நெல் மணிகளை படைத்து வழிபடும் வைபவமும் நடைபெற்றது.

தேனி மாவட்டம், கூடலூரில் அமைந்துள்ள கூடல் அழகிய பெருமாள் திருக்கோயில் பல நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. இங்கு ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதத்தில் சித்ரா பௌர்ணமியை ஒட்டி திருவிழா நடப்பது வழக்கம்.

இந்த ஆண்டு காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கிய சித்திரைத் திருவிழாவில், முதல் நிகழ்வாக சக்கரத்தாழ்வார் வீதி உலா மற்றும் கோட்டை கருப்பு சாமிக்கு பொங்கல் வைத்து விசேஷ பூஜைகள் செய்யப்பட்டன.

விஐபிகளுக்கு வெண்ணெய்! மக்களுக்கு சுண்ணாம்பு! சித்திரை திருவிழா ஏற்பாட்டில் அலட்சியம் -செல்லூர் ராஜு

English summary

The Chithrai Festival was held at the Koodalahagar Perumal Temple in Cuddalore. At the end of the festival, a ceremony was held in which the farmers create seed paddy grains and worship Swami.