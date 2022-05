ஏழரை சனி காலத்தில் கஷ்டம்தான் நடக்குமா? கல்யாண யோகம் தருவாரா சனிபகவான்?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஏழரைச் சனியால் திருமணம் தடைபடுமா? அல்லது ஏழரைச் சனியின் காலத்தில் திருமணம் செய்யலாமா? என்பது பலரது சந்தேகமாக இருக்கிறது. ஏழரை சனி காலம் என்பது மனிதர்களுக்கு பல அனுபவங்களை கற்றுக்கொடுக்கும் காலம். சனிபகவான் ஏழரை ஆண்டுகள் ஒருவருக்கு பலவித கஷ்டங்களை கொடுத்து வாழ்க்கை பாடத்தை புரிய வைப்பார்.

திருமணம் என்பது மனித வாழ்க்கையில் அவசியமான ஒன்றாகும். ஜாதகத்தில் தோஷம் இருந்தால் சிலருக்கு திருமணத்தடை ஏற்படும். குரு பலன் வந்தாலோ, குரு பார்வை ராசிக்கு கிடைத்தாலே கல்யாண யோகம் கை கூடி வரும்.

தவறு செய்பவர்கள் அவரவர் செய்த பாவத்திற்கு ஏற்ப தண்டனைகளைக் கொடுப்பவர் சனிபகவான் எனவேதான் சனிபகவானை நீதிமான் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

ஸ்ரீ ராமபிரானுக்கு அணில் உதவியது போல இலங்கை தமிழர்களுக்கு உதவியாக இருப்பேன்: அண்ணாமலை

English summary

Sani Peyarchi Elarai Sani 2022: (சனி பெயர்ச்சி ஏழரை சனி யாருக்கு?) Will marriage be interrupted by Elarai Sani Or can you get married during the Elarai sani Is skeptical of many. The Elarai sani period is a time of teaching many experiences to human beings. The sage will give a person seven and a half years of various hardships and make them understand the lesson of life.