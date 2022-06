டிகிரி முடித்திருந்தால் போதும்! ரூ.40,000 சம்பளத்தில் விமான ஆணையத்தில் பணி! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தில் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதற்கான முறையான அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Airports Authority Of India (AAI) என்பதை தமிழில் இந்திய விமான ஆணையம் என அழைக்கிறோம். இங்குள்ள காலி பணியிடங்கள் அவ்வப்போது முறையான அறிவிப்புகள் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன.

அதன்படி தற்போது காலியாக உள்ள Junior Executive பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:

English summary

Airports Authority of India has been decided to fill various vacancies in the A formal announcement has now been made.