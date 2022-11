மாத சம்பளம் ரூ.47,000.. தமிழகத்தில் நல்ல பணி.. ரெப்கோ வங்கிக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழுவிபரம்!

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை, புதுச்சேரி உள்பட தென்மாநிலங்களில் செயல்பட்டு வரும் ரெப்கோ வங்கியில் ஆட்சேர்ப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ.47 ஆயிரம் வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வரும் ரெப்கோ வங்கியில் ஏராளமான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்படடுள்து.

அதன்படி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா, புதுச்சேரியில் பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர். இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

