அமைதிப்பூங்கா..வயிற்றெரிச்சல்..சட்டம் ஒழுங்கை கெடுக்க சதி..அரியலூரில் சிலரை அலறவிட்ட ஸ்டாலின்

Ariyalur

oi-Jeyalakshmi C

அரியலூர்: தமிழகம் அமைதிப்பூங்காவாக திகழ்கிறது.. சட்டம் ஒழுங்கை கெடுக்கலாமா சிலர் நினைக்கிறார்கள். அமைதியாக இருக்கும் தமிழகத்தைப் பார்த்து சிலருக்கு வயிறு எரிகிறது. ஆபத்து ஆபத்து என்று அலறிக்கொண்டிருக்கின்றனர் என்று அரியலூரில் நலத்திட்ட உதவிகளை தொடக்கி வைத்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

அரியலூரில் 74 முடிவுற்ற திட்ட பணிகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். அரியலூர் விழாவில் 57 புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினர். ரூ.78 கோடி மதிப்பில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிப் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்ற பெருமையை கொண்ட மாவட்டம் அரியலூர் என்று மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu is a paradise of peace. Some people feel stomach burning after seeing the peaceful Tamil Nadu. Speaking at the launch of welfare assistance in Ariyalur, Chief Minister Stalin said that they are shouting about danger.