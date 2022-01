Ariyalur

oi-Shyamsundar I

அரியலூர்: அரியலூர் மாணவி தற்கொலை விவகாரத்தில் மைக்கேல்பட்டி கிராம மக்கள் பாதுகாப்பு கோரி தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

யாரும் மதம் மாற சொல்லவில்லை.. நாங்கள் ஒற்றுமையா இருக்கோம்.. அரசியலாக்காதீங்க -அரியலூர் கிராம மக்கள் - வீடியோ

பள்ளி நிர்வாகம் மதம் மாறச் சொன்னதாக பொய் சொல்லுமாறு சிலர் ஊருக்குள் வந்து மிரட்டுகின்றனர், கிராம மக்களின் ஒற்றுமையை சீர்குலைத்திட முயற்சி நடக்கிறது என்று மைக்கேல்பட்டி கிராம மக்கள் ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர். ஒரு தரப்பினருக்கு ஆதரவாக பேச சொல்லி, சிலர் ஊருக்குள் வந்து நிர்ப்பந்தம் செய்வதாக மைக்கேல் பட்டி கிராம மக்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.

தஞ்சாவூரில் தங்கி படித்து வந்த அரியலூர் பிளஸ் டூ மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்ட விவகாரத்தில் பல்வேறு சர்ச்சைகள் என்பது தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. அரியலூர் பள்ளி மாணவி ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தேசிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தஞ்சை மாணவியின் தற்கொலைக்கு பள்ளி நிர்வாகம் அவருக்கு கொடுத்த மத மாற்ற அழுத்தம்தான் காரணம் என்று ஒரு பக்கம் கூறப்படுகிறது.

English summary

Tanjore School Student Issue: No one tried to convert us into any religion says Ariyalur Villagers to district collector.